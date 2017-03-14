Президент России Владимир Путин сегодня распорядился принять предложение правительства о подписании соглашения о порядке вхождения отдельных военных подразделений Южной Осетии в состав Вооруженных сил России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации России, передает Gazeta.

«Принять предложение правительства России о подписании соглашения между Россией и Республикой Южная Осетия о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных сил Республики Южная Осетии в состав Вооруженных сил России», — говорится в распоряжении.

Также Путин распорядился поручить Минобороны России провести с участием МИДа переговоры с Южной Осетией и по достижении договоренности подписать указанное соглашение от имени России, «разрешив вносить в его проект, одобренный правительством России, изменения, не имеющие принципиального характера».