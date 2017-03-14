Главный тренер футбольного клуба «Карабах» Гурбан Гурбанов выгнал из клуба переводчика Афгана Халилова за проявление неуважения в адрес журналистов.

Халилов выставил в своем фейсбуке фотографию, на которой он вместе с футболистом Мичелом сидит на пресс-конференции. К этой фотографии Халилов написал: «Это я, когда жду очередной дурацкий вопрос, который я буду переводить».

Некоторые спортивные журналисты такое отношение к медиа посчитали оскорбительным. Вопрос на эту тему был задан сегодня главному тренеру «Карабаха» Гурбану Гурбанову.

«Я всегда говорил, что каждый должен заниматься своим делом, - заявил главный тренер. – Я видел то, что писали об этом. Получилось неприятно. Создалось впечатление, что это мнение футбольного клуба «Карабах». Я уволил его из клуба. Нельзя вмешиваться в дела тренера, журналиста, соперника. Пока я в «Карабахе», никто не должен подкалывать другого, искать у него ошибки.

Я был очень доволен работой Афгана. В последнее время мы хорошо понимали друг друга. Он хорошо говорит на нескольких языках. Он верно доносил до футболистов то, что я говорил. Мы потеряли хорошего работника. Но никто не должен допускать таких ошибок».

Отметим, что Афган Халилов, помимо азербайджанского, владеет испанским, португальским, английским и русским языками».