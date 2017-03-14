 

Чуркина в ООН сменит Грушко

 

Постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко является основным кандидатом на пост постоянного представителя страны при ООН. Об этом РИА Новости сообщили несколько источников в Госдуме.

«Кандидатура Грушко рассматривается в числе основных на эту должность», — сказал собеседник агентства.

Второй источник в нижней палате парламента также подтвердил эту информацию.

Грушко — карьерный дипломат. В МИД России курировал вопросы безопасности и общеевропейского сотрудничества. В 2005-2012 годах — заместитель министра иностранных дел. С 23 октября 2012 года является постоянным представителем Российской Федерации при Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе.

Глава российской миссии при ООН в Нью-Йорке Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля. Ему было 64 года. По данным газеты The New York Post, утром дипломат почувствовал недомогание из-за «проблем с сердцем»; смерть наступила в результате сердечного приступа. Виталий Чуркин был постпредом России при ООН с 2006 года.

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