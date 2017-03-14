 

Глава МВД Германии: "Обвинения Эрдогана абсурдны"

 

Министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер назвал обвинения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в пособничестве Германии терроризму абсурдными и лишенными оснований. Об этом де Мезьер заявил во вторник на пресс-конференции в Берлине, передает ТАСС.

"Последние комментарии Турции представляют собой серию абсурдных обвинений, которые лишены оснований и направлены на то, чтобы представить Турцию в роли жертвы, - подчеркнул де Мезьер. - Цель этих обвинений - повлиять на тех, кто может выступать против итогов референдума. Мы не должны отвечать провокацией на провокации".

Ранее президент Турции заявил, что Германия и канцлер ФРГ Ангела Меркель поддерживают террористов на территории своей страны.

Напряженность между Турцией и рядом стран ЕС возникла после скандалов с запретами или отменами выступлений турецких политиков и членов правительства в этих странах, где они должны были агитировать за конституционные поправки, вводящие президентскую систему правления в Турции.

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