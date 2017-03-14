Госдеп США призывает Анкару и Амстердам к сдержанности

Госдеп США считает напряженность между Турцией и Нидерландами "двусторонним вопросом" и призывает стороны к сдержанности, передает РИА Новости.

"Это двусторонний вопрос между правительствами Нидерландов и Турции. Обе страны - союзники (США) по НАТО. Мы призываем их избегать эскалационной риторики, взаимодействовать в духе взаимного уважения и пытаться преодолеть разногласия", - заявил представитель Госдепартамента Марк Тонер на брифинге.

Дипломатический конфликт между Турцией и Нидерландами разгорелся на фоне решения голландских властей запретить из соображений безопасности выступления в королевстве турецких политиков в поддержку конституционной реформы в Турции. С учетом этого запрета Нидерланды 11 марта сначала отказались выдавать разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Позже в этот же день с намерением выступить перед турецкой диаспорой в Нидерланды из Германии прибыла министр по делам семьи и социальной политике Турции Фатма Бетюль Сайян Кая. Однако она была блокирована у консульства в Роттердаме, объявлена "нежелательным иностранцем" и сопровождена обратно к немецкой границе.

В связи с этим Турция направила Нидерландам две ноты протеста.