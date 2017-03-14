Продолжается официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева во Францию. В эти часы в Елесейском дворце проходит встреча главы азербайджанского государства с президентом Франции Франсуа Олландом.

А тем временем, как сообщает haqqin.az, вопреки многообещающему заявлению армянской диаспоры во Франции о подготовке к проведению массовых акций, приуроченных к визиту И.Алиева, кампания протестов диаспоры была полностью провалена.

Несколько часов назад группа людей в центре Парижа вышла на акцию протеста с портретами главы террористической организации ПКК Абдуллы Оджалана, флагами так называемого Курдистана, а также лозунгами в защиту прав журналистки Хадиджи Исмайловой, правозащитницы Лейлы Юнус и блогера Лапшина. Как сообщает с места событий собкор haqqin.az, на акции был поднят всего один госфлаг Республики Армении. Даже невооруженным глазом можно увидеть малочисленность этой акции. Хотя несколько часов ранее рядом с Эйфелевой башней сотни азербайджанцев и турков восторженно встречали визит главы азербайджанского государства.

Напомним, 8 марта издание армянских организаций Франции Collectif Van обратилось с призывом к французам поддержать акции армянской диаспоры против визита президента Ильхама Алиева по всей Франции. Представители армянской диаспоры планировали провести свои митинги в Париже, Лионе и Марселе 14 марта.