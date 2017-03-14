Глава Крыма предложил ввести в России монархию

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что России необходима новая форма правления — монархия, передает РИА Новости.

"Когда нет единоначалия, наступает коллективная безответственность. Поэтому когда у страны есть внешние вызовы, очаги сопротивления внешние, необходимо принимать в этой части более жесткие меры… Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия", — сказал Аксенов в эфире телеканала "Первый Крымский".

При этом глава Крыма считает, что от демократии в виде вседозволенности нет пользы, наглядный пример тому Украина.

"Я считают, что нам такая демократия, в таком виде, в каком она преподносится западными СМИ, не нужна. У нас есть свои традиционные православные ценности, духовности. Демократия должна быть до определенных, нормальных приделов", — подчеркнул Аксенов.