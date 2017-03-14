 

Глава Крыма предложил ввести в России монархию

 

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что России необходима новая форма правления — монархия, передает РИА Новости.

"Когда нет единоначалия, наступает коллективная безответственность. Поэтому когда у страны есть внешние вызовы, очаги сопротивления внешние, необходимо принимать в этой части более жесткие меры… Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия", — сказал Аксенов в эфире телеканала "Первый Крымский".

При этом глава Крыма считает, что от демократии в виде вседозволенности нет пользы, наглядный пример тому Украина.

"Я считают, что нам такая демократия, в таком виде, в каком она преподносится западными СМИ, не нужна. У нас есть свои традиционные православные ценности, духовности. Демократия должна быть до определенных, нормальных приделов", — подчеркнул Аксенов.

525 просмотров


Старости
Народный поэт об убийстве сына
Народный поэт об убийстве сына обновлено
Наша погода
Сегодня 14° / 7°
16 Март 12° / 6°
17 Март 11° / 5°

Наши деньги
1 USD   =   1.7437 AZN
1 EUR   =   1.8577 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

Президент Ильхам Алиев на переговорах с Франсуа Олландом фото
Нефть дешевеет
Глава Крыма предложил ввести в России монархию
Горстка армян вышла против президента И.Алиева с портретами Оджалана и Хадиджи видео
Порошенко об углублении сотрудничества с Азербайджаном
Госдеп США призывает Анкару и Амстердам к сдержанности
Психологи: Люди слишком хорошего мнения о себе
Глава МВД Германии: "Обвинения Эрдогана абсурдны"
В Баку 19-летний парень выбросился с 12-го этажа
Чуркина в ООН сменит Грушко
Гурбан Гурбанов выгнал из клуба переводчика За оскорбление журналистов
Председатель французского парламента на переговорах с президентом Ильхамом Алиевым фото; обновлено 22:50
Армия Южной Осетии войдет в состав российской Решение Путина
Анкара вводит экономические санкции против Нидерландов
Официальный представитель Евросоюза в азербайджанской национальной одежде фото
Роналдиньо с футболистом «Габалы» фото
В Париже акция в поддержку президента Ильхама Алиева фото
Снегопад парализовал восточное побережье США
В Саудовской Аравии первый совет женщин прошел без женщин
Новое ультимативное заявление Сержа Саргсяна «Если начнется война, то...»
Франсуа Фийону официально предъявили обвинения
О переговорах министра Шахина Мустафаева в Киеве haqqin.az из Киева
Голландия наказывает азербайджанца за критику Армении эксклюзив
Азербайджан становится центром «Халал туризма»
Премьер Пакистана распорядился очистить соцсети от «богохульного» контента