Конфликт между Нидерландами и Турцией развивается по нарастающей. Еще немного, и эти две страны могут вообще прервать дипломатические отношения. Во всяком случае, голландскому послу в Турции уже предложено не возвращаться после отпуска в Анкару.

Не остаются в долгу и власти Нидерландов, запретившие акции турецкой диаспоры в поддержку принятия конституционных поправок в Турции, но разрешившие при этом агитационную кампанию противников референдума по этому поводу.

В пику Эрдогану совместное обращение бывшего депутата от Партии справедливости и развития (ПСР) Абдуллатифа Шенера, главы Палаты союза адвокатов Турции Метина Фейзиоглу и объявленной в розыск депутата от Демпартии народов Тугбы Озтурк о проведении акций против апрельского плебисцита в Турции было утверждено руководством Нидерландов. И бывший депутат Шенер уже выступил в трех голландских городах. А вот митинги сторонников турецкой конституционной реформы беспощадно, с применением водометов и служебных собак, в Нидерландах разгоняются.

На все эти недружественные шаги Нидерландов Турция ввела «зеркальные меры». В частности, как сказал журналистам вице-премьер правительства Турции Нуман Куртулмуш, «прежде всего аннулировано разрешение на посадку в Турции самолетов с голландскими дипломатами на борту, которое вступило в силу 27 декабря 2016 года. Это решение не относится к рядовым гражданам Нидерландов, а распространяется только на голландских дипломатов, которые посещают Турцию или используют для перелета воздушное пространство страны».

Кроме того, пока Нидерланды не принесут Турции официальные извинения в письменном виде, будут отложены все запланированные встречи на высшем уровне, парламенту станы рекомендовано упразднить турецкий состав межпарламентской группы дружбы с Нидерландами, отметил вице-премьер.

«Турция также несет ответственность за защиту прав наших соотечественников, которые подверглись нападению голландской полиции с применением полицейских собак. Им будет оказана необходимая помощь и поддержка в ходе судебных разбирательств, и права наших соотечественников в Нидерландах будут защищены. Также будут приняты все необходимые меры для их безопасности», - отметил Куртулмуш.

Все происходящее в самой Турции воспринимают далеко не однозначно. Турецкий политолог Мехмет Перинчек уверен, что разразившийся кризис в отношениях двух стран не принесет пользы ни одной из сторон.

«Нидерланды, жестоко разогнав митинг турецких общин этой страны, неуважительно обратившись с министрами, действительно перешли все рамки и должна извиниться. Ведь продолжение подобной политики со стороны Гааги приведет к еще большему ухудшению отношений. Но в любом случае обе страны должны избежать языка санкций, поэтому считаю, что представителям двух стран нужно срочно сесть за стол переговоров и урегулировать конфликт», - сказал Перинчек haqqin.az.

А турецкий эксперт Мурат Еткин напомнил, что ежегодный торговый оборот между двумя странами составляет $ 6 млрд.

«Каждый год в Турцию едут отдыхать около 1 млн голландцев. Нидерланды вообще занимают ведущее место в списке иностранных инвесторов Турции. Крупнейшая сеть автозаправочных станций в стране принадлежит голландской компании Vitol», - уточнил он.

То есть кризис в отношениях пагубно повлияет на экономику и Турции, и Нидерландов. К тому же политолог не исключает, что в результате создавшейся ситуации Европа может не признать результаты предстоящего турецкого референдума. Ведь если конфронтация затянется, Турция может уйти от соглашения по беженцам, что самым негативным образом скажется на всей Европе.