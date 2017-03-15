Ильхам Алиев: «Армения бойкотирует переговоры по Карабаху»

«На первом этапе как можно скорее должны быть возобновлены переговоры, а Армения продолжает бойкотировать эти переговоры», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Франсуа Олландом.

Далее И.Алиев сказал: «Как отметил президент Олланд, статус-кво неприемлем. Президенты стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – президенты России, США и Франции неоднократно говорили о неприемлемости статус-кво. И мы говорим об этом и хотим, чтобы статус-кво был изменен, как можно скорее и конфликт был бы урегулирован, в регионе обеспечен мир и азербайджанские беженцы смогли бы вернуться на свои исторические земли».