 

Путин и Саргсян в Москве обсудят Карабах

 

Президенты РФ и Армении Владимир Путин и Серж Саргсян на встрече в Москве сегодня 15 марта обсудят нагорно-карабахское урегулирование, ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сообщает РИА Новости.

"В ходе переговоров на высшем уровне, которые пройдут 15 марта 2017 года, планируется обсудить ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективы развития интеграционного взаимодействия на евразийском пространстве. Кроме того, предстоит обмен мнениями по наиболее актуальным региональным проблемам, прежде всего, по нагорно-карабахскому урегулированию", — сообщила пресс-служба Кремля.

Как сообщает РИА Новости, ранее председатель Национального собрания Армении Галуст Саакян заявлял, что страна придает большое значение роли России в процессе урегулирования карабахского конфликта.

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