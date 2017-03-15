Путин и Саргсян в Москве обсудят Карабах

Президенты РФ и Армении Владимир Путин и Серж Саргсян на встрече в Москве сегодня 15 марта обсудят нагорно-карабахское урегулирование, ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сообщает РИА Новости.

"В ходе переговоров на высшем уровне, которые пройдут 15 марта 2017 года, планируется обсудить ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективы развития интеграционного взаимодействия на евразийском пространстве. Кроме того, предстоит обмен мнениями по наиболее актуальным региональным проблемам, прежде всего, по нагорно-карабахскому урегулированию", — сообщила пресс-служба Кремля.

Как сообщает РИА Новости, ранее председатель Национального собрания Армении Галуст Саакян заявлял, что страна придает большое значение роли России в процессе урегулирования карабахского конфликта.