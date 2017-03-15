Как уже сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко провел встречу с делегацией Азербайджана во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым. Сообщение об этом размещено на официальном сайте главы украинского государства.

Указывается, что стороны подчеркнули готовность углублять взаимовыгодное сотрудничество в торгово-экономической сфере. Глава украинского государства положительно оценил динамику отношений Украины и Азербайджана, которая стала возможной в том числе и благодаря активизации двусторонних контактов Президентов стран.

В этом контексте Петр Порошенко назвал важным проведение в 2017 году в Киеве 12-го заседания Совместной межправительственной украинский-азербайджанской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. Отдельное внимание было уделено перспективным проектам сотрудничества в судо- и самолетостроении, фармацевтике, сельском хозяйстве.

Президент Украины поблагодарил за поддержку Азербайджаном суверенитета и территориальной целостности Украины и подтвердил неизменность позиции по поддержке Азербайджанской Республики в вопросе восстановления территориальной целостности этой страны в международно признанных границах.

Как стало известно haqqin.az, с азербайджанской стороны в этой встрече приняли участие посол Азербайджана в Украине Азер Худиев, заместитель министра экономики Сахиб Мамедов, председатель ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» Рауф Велиев, заместитель председателя ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Игбал Гусейнов, президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики Мамед Мусаев, президент Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Руфат Мамедов.

В ходе встречи, по имеющейся информации, активно обсуждался вопрос увеличения товарооборота между нашими странами. Кроме того, в числе обсуждавшихся тем был и проект открытия в Киеве Торгового дома Азербайджана для стимулирования роста экспорта и инвестиций в Украину. Эта инициатива азербайджанской стороны нашла поддержку со стороны президента Украины Петра Порошенко.

В свою очередь, украинская сторона заявила о готовности открыть в Баку Торговый дом Украины. В ходе сегодняшней встречи также обсуждался вопрос строительства в Украине совместного азербайджано-украинского нефтеперерабатывающего завода, что позволит в будущем увеличить объем поставок азербайджанской нефти в Украину.

Кроме того, украинская сторона, высоко оценивая качество продукции ГНКАР, транспаретность в ее работе, предложил Госнефтекомпании АР активнее участвовать в тендерах, а также войти в число операторов ГП «Морской торговый порт Черноморск». Также украинская сторона выразила заинтересованность в углублении сотрудничества между странами, реализующими проект транспортного коридора Юг-Запад, который рассчитан на перевозку грузов между Европейским Союзом и Индией.

Данный коридор уменьшает потерю времени на перевозку грузов между Европой и Индией через Иран, Азербайджан, Грузию и Украину. Кроме того, украинская сторона высказала готовность принять участие в строительстве транспортного коридора Астара-Решт-Казвин, который является частью международного транспортного коридора Север-Юг. Визит азербайджанской делегации во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым в Киев завершен, члены делегации отбыли в Баку.