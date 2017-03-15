Олланд: «Я с удовольствием принял Ильхама Алиева»

"Я с большим удовольствием принимаю президента Ильхама Алиева. Он уже бывал в Париже. Мы с ним заложили основы отношений между нашими странами. В то же время, мы говорили и в другом контексте – о поиске путей для урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - заявил на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым глава Франции Франсуа Олланд.

Далее в своем заявлении Ф.Олланд сказал: "В первую очередь, я должен сказать, что у Азербайджана и Франции есть хорошие связи, особенно в политической сфере. Нам известна роль Азербайджана в переговорах с региональными партнерами и с партнерами за пределами своего региона. Наша единственная цель – мир. Мы хотим мира не только в регионе, но и на глобальном уровне, на фоне угроз и терроризма, с которыми мы сталкиваемся".

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