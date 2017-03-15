"Возвращаюсь к вопросу Нагорного Карабаха. Мы говорили об этом и согласились, что статус-кво – неприемлем. Существуют большие риски, и мы стали свидетелями инцидентов, которые произошли в апреле прошлого года.

Мы хотим, чтобы переговоры был возобновлены. Как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ хотим, чтобы другие сопредседатели - и США, и Россия внесли свой вклад в этот процесс. Мы думаем, что параметры известны, и что возможно найти мирное решение этого конфликта, который продолжается долгие годы. Мы считаем, что наш вклад в мирный процесс, это суть того, чего мы хотим достичь, строя наши отношения на международной арене", - сказал в своем заявлении после переговоров с президентом И.Алиевым президент Франции Франсуа Олланд.