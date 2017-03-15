Что подписали азербайджанские и французские министры в присутствии президентов

14 марта в Париже с участием Президента Ильхама Алиева и Президента Франсуа Олланда состоялась церемония подписания азербайджано-французских документов, сообщает АзерТАдж.

«Меморандум о взаимопонимании между Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и Министерством международных связей по окружающей среде, энергетике, морю и климату Французской Республики» подписали министр финансов Азербайджана Самир Шарифов и государственный секретарь Франции по вопросам транспорта, мореходства и рыболовства Алан Видалиес.

«Кредитный договор между Французским агентством развития и Азербайджанской Республикой» подписали посол Азербайджана во Франции Эльчин Амирбеков и заместитель генерального директора Французского агентства развития Филип Бодуэн.

«Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и Государственным секретариатом по государственным реформам и упрощению при премьер-министре Французской Республики в области оказания государственных услуг» подписали председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Инам Керимов и государственный секретарь при премьер-министре Франции, ответственный за государственные реформы и упрощение, Вэнсан Плясе.

«Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики и Министерством экономики, промышленности и цифровых технологий Французской Республики в области инноваций, информационных и коммуникационных технологий» подписали министр финансов Азербайджана Самир Шарифов и государственный секретарь Франции по промышленности, цифровым технологиям и инновациям Кристоф Сирюг.

«Протокол намерений между Государственным комитетом Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре и Министерством жилья и устойчивого развития Французской Республики» подписали посол Азербайджана во Франции Эльчин Амирбеков и посол Франции в Азербайджане Аурелия Бушез.