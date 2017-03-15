Армяне продолжают обстрел азербайджанских позиций

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 110 раз, применив при этом крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана, армянские ВС с позиций, расположенных в селах Вазашен Иджеванского района, Воскеван и Барекамаван, а также на безымянных высотах в Ноемберянском районе Армении, обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана, дислоцированные в селах Бала Джафарли, Гушчу Айрым и Кемерли Газахского района; с безымянных высот и из села Чинари Бердского района Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии, находящиеся в селах Мунджуглу, Коханаби и Агбулаг Товузского района Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах в Красносельском районе Армении, подразделения армянских ВС подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана, расположенные на безымянных высотах в Кедабекском районе Азербайджана.