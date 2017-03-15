Ровнаг Абдуллаев: «Слоган Niyə də yox?! себя оправдал»

В бакинском отеле Boulevard проходит ежегодная конференция АФФА. Мероприятие открыл президент АФФА Ровнаг Абдуллаев.

«В 2016 году мы успели воплотить в жизнь многие проекты, — заявил он в своей вступительной речи. — Сборная Азербайджана по футболу выступала под девизом «Почему бы и нет?!», и этот слоган себя оправдал. Наша команда набрала 7 очков, надеюсь, будет продолжение. Радовали нас и другие команды — сборная по футзалу, «Карабах», «Габала» и т.д.

Успешно провели юношеский чемпионат Европы, идет подготовка к Евро-2020. Мы претендуем на проведение финала Лиги чемпионов и Лиги Европы-2019. Постараемся заполучить один из этих финалов. Это будет для нас большим опытом перед Евро-2020.

Эльхан Мамедов — кандидат в исполком УЕФА. Желаю ему успехов. Будем оказывать ему всяческую поддержку».