 

«Калашников« создаст новый пулемет

 

АО «Концерн «Калашников» (входит в ГК «Ростех») разрабатывает новый пулемет РПК-16, который в будущем должен заменить РПК-74.

«РПК-16  это инициативная разработка концерна «Калашников», которая в будущем должна заменить РПК-74»,  говорится в сообщении на странице концерна в соцсети.

Уточняется, что РПК-16 оснащен длинным стволом, тактическим глушителем и специальным барабанным магазином на 96 патронов.

«Планки Пикатинни на цевье позволяют устанавливать на пулемет практически любое дополнительное оборудование»,  отмечается также.

Концерн «Калашников»  крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. 51% акций концерна принадлежит госкорпорации «Ростех», 49% были выкуплены частными инвесторами  гендиректором «Калашникова» Алексеем Криворучко и совладельцами ЗАО «Трансмашхолдинг» Андреем Бокаревым и Искандером Махмудовым.

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