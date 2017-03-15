«Калашников« создаст новый пулемет

АО «Концерн «Калашников» (входит в ГК «Ростех») разрабатывает новый пулемет РПК-16, который в будущем должен заменить РПК-74.

«РПК-16 — это инициативная разработка концерна «Калашников», которая в будущем должна заменить РПК-74», — говорится в сообщении на странице концерна в соцсети.

Уточняется, что РПК-16 оснащен длинным стволом, тактическим глушителем и специальным барабанным магазином на 96 патронов.

«Планки Пикатинни на цевье позволяют устанавливать на пулемет практически любое дополнительное оборудование», — отмечается также.

Концерн «Калашников» — крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. 51% акций концерна принадлежит госкорпорации «Ростех», 49% были выкуплены частными инвесторами — гендиректором «Калашникова» Алексеем Криворучко и совладельцами ЗАО «Трансмашхолдинг» Андреем Бокаревым и Искандером Махмудовым.