Командующих ВМС США подкупили за секс-вечеринки

Восемь должностных лиц Военно-морских сил США обвинены в коррупции. Согласно данным расследования, офицеры получали от работавшего в Сингапуре бизнесмена Леонарда Гленна Фрэнсиса, выполнявшего оборонные заказы, взятки в виде дорогих подарков, услуг проституток и проживания в фешенебельных отелях, пишет The Washington Post со ссылкой на материалы Минюста.

Среди тех, кому предъявлены официальные обвинения, — контр-адмирал Брюс Лавлесс, отставной полковник морской пехоты Энрико де Гусман, четыре капитана в отставке. Сам Фрэнсис ранее признал себя виновным в обмане флота на сумму в десятки миллионов долларов.

Обвинения по делу охватывают период с 2006 по 2014 год. В частности, согласно материалам дела, бизнесмен дарил своим флотским «контрагентам» часы, коробки с сигарами, бутылки коньяка. Также он спонсировал секс-вечеринки для офицеров флагмана Седьмого флота Blue Ridge и других военных кораблей.

Например, в 2008 году в Маниле пять офицеров ВМС приняли участие в «неистовой многодневной вечеринке с каруселью проституток» в гостинице «Шангри-Ла». Военные выпили весь имевшийся у отеля запас шампанского «Дон Периньон». Все расходы, превышающие 50 тысяч долларов, Фрэнсис взял на себя.

В обмен должностные лица предоставляли Фрэнсису секретную или внутреннюю информацию, которая позволила его фирме, Glenn Defense Marine Asia, получить в общей сложности десятки миллионов долларов на контрактах с ВМС.

Ряд фигурантов дела уже арестован. Еще несколько десятков находятся под следствием. Некоторых, помимо этого, подвергли дисциплинарным наказаниям в ВМС. Один из офицеров, Роберт Гилбо, в июне прошлого года признал в суде вину в том, что лгал следствию о своих контактах с Фрэнсисом. В следующем месяце ожидается оглашение приговора.