 

Командующих ВМС США подкупили за секс-вечеринки

 

Восемь должностных лиц Военно-морских сил США обвинены в коррупции. Согласно данным расследования, офицеры получали от работавшего в Сингапуре бизнесмена Леонарда Гленна Фрэнсиса, выполнявшего оборонные заказы, взятки в виде дорогих подарков, услуг проституток и проживания в фешенебельных отелях, пишет The Washington Post со ссылкой на материалы Минюста.

Среди тех, кому предъявлены официальные обвинения, — контр-адмирал Брюс Лавлесс, отставной полковник морской пехоты Энрико де Гусман, четыре капитана в отставке. Сам Фрэнсис ранее признал себя виновным в обмане флота на сумму в десятки миллионов долларов.

Обвинения по делу охватывают период с 2006 по 2014 год. В частности, согласно материалам дела, бизнесмен дарил своим флотским «контрагентам» часы, коробки с сигарами, бутылки коньяка. Также он спонсировал секс-вечеринки для офицеров флагмана Седьмого флота Blue Ridge и других военных кораблей.

Например, в 2008 году в Маниле пять офицеров ВМС приняли участие в «неистовой многодневной вечеринке с каруселью проституток» в гостинице «Шангри-Ла». Военные выпили весь имевшийся у отеля запас шампанского «Дон Периньон». Все расходы, превышающие 50 тысяч долларов, Фрэнсис взял на себя.

В обмен должностные лица предоставляли Фрэнсису секретную или внутреннюю информацию, которая позволила его фирме, Glenn Defense Marine Asia, получить в общей сложности десятки миллионов долларов на контрактах с ВМС.

Ряд фигурантов дела уже арестован. Еще несколько десятков находятся под следствием. Некоторых, помимо этого, подвергли дисциплинарным наказаниям в ВМС. Один из офицеров, Роберт Гилбо, в июне прошлого года признал в суде вину в том, что лгал следствию о своих контактах с Фрэнсисом. В следующем месяце ожидается оглашение приговора.

1072 просмотров


Старости
Голландия наказывает азербайджанца за критику Армении
Голландия наказывает азербайджанца за критику Армении эксклюзив
Наша погода
Сегодня 13° / 6°
16 Март 12° / 6°
17 Март 11° / 4°
18 Март 12° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7282 AZN
1 EUR   =   1.8344 AZN
1 RUB   =   0.0292 AZN

Новостная лента

Самвел Бабаян: Выборы в Армении могут вылиться в кровопролитие
В бакинском метро женщина бросилась под поезд
Подножка США - и мир покатился в бездну кризиса наша аналитика
Мосул почти взят
Роберт Просинечки: «Германия — самый легкий соперник для Азербайджана»
Турция расторгает договор с Евросоюзом Беженцы останутся в Европе
Вооруженное нападение на санаторий в Бильгя обновлено
Kapital Bank продолжает акцию «Зеленая страна»
Взрыв в Турции: погибли военные
Нефть опять уходит вниз наш комментарий
Заур Ахундов избран в исполком АФФА
Обычная выпускница возглавила азербайджанский университет
Вместимость Бакинского Олимпийского стадиона будет увеличена
Эльхан Мамедов: «Против Азербайджана могут быть введены санкции»
Халаф Халафов: «Армения заселяет Карабах сирийскими и иракскими армянами» обновлено
Путин и Эрдоган обсудили поставку комплексов С-400
ФСБ накрыла цех гражданина Азербайджана на Урале фото
Командующих ВМС США подкупили за секс-вечеринки
«Калашников« создаст новый пулемет
Ровнаг Абдуллаев: «Слоган Niyə də yox?! себя оправдал»
Армяне продолжают обстрел азербайджанских позиций
Делегация ВМФ России прибыла в Азербайджан
В Москве предотвратили теракт
Венесуэла объявила гуманитарный кризис
Что подписали азербайджанские и французские министры в присутствии президентов