 

ФСБ накрыла цех гражданина Азербайджана на Урале фото

Автор: Отдел информации 

В Свердловской области сотрудники ФСБ совместно с полицейскими накрыли цех по производству и розливу поддельной продукции. В помещении найдено и изъято около 400 десятилитровых емкостей со спиртосодержащей жидкостью, пять емкостей с этиловым спиртом, порядка 3,5 тысяч бутылок готового поддельного алкоголя, не менее 4 тысяч пустых бутылок, этикетки с товарными знаками в ассортименте и фальшивые акцизные марки, сообщает пресс-служба УФСБ России по Свердловской области.

Установлено, что данную деятельность осуществлял гражданин Азербайджана, который был задержан в ходе проведения мероприятия. Помимо этого, мужчина привлекал к незаконному предпринимательству выходцев из стран Центрально-Азиатского региона, которые находились на территории РФ с нарушениями миграционного законодательства.

Результаты ОРД направлены в следственные органы для проведения доследственной поверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ), ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

 

2656 просмотров


Старости
Голландия наказывает азербайджанца за критику Армении
Голландия наказывает азербайджанца за критику Армении эксклюзив
Наша погода
Сегодня 13° / 6°
16 Март 12° / 6°
17 Март 11° / 4°
18 Март 12° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7282 AZN
1 EUR   =   1.8344 AZN
1 RUB   =   0.0292 AZN

Новостная лента

Самвел Бабаян: Выборы в Армении могут вылиться в кровопролитие
В бакинском метро женщина бросилась под поезд
Подножка США - и мир покатился в бездну кризиса наша аналитика
Мосул почти взят
Роберт Просинечки: «Германия — самый легкий соперник для Азербайджана»
Турция расторгает договор с Евросоюзом Беженцы останутся в Европе
Вооруженное нападение на санаторий в Бильгя обновлено
Kapital Bank продолжает акцию «Зеленая страна»
Взрыв в Турции: погибли военные
Нефть опять уходит вниз наш комментарий
Заур Ахундов избран в исполком АФФА
Обычная выпускница возглавила азербайджанский университет
Вместимость Бакинского Олимпийского стадиона будет увеличена
Эльхан Мамедов: «Против Азербайджана могут быть введены санкции»
Халаф Халафов: «Армения заселяет Карабах сирийскими и иракскими армянами» обновлено
Путин и Эрдоган обсудили поставку комплексов С-400
ФСБ накрыла цех гражданина Азербайджана на Урале фото
Командующих ВМС США подкупили за секс-вечеринки
«Калашников« создаст новый пулемет
Ровнаг Абдуллаев: «Слоган Niyə də yox?! себя оправдал»
Армяне продолжают обстрел азербайджанских позиций
Делегация ВМФ России прибыла в Азербайджан
В Москве предотвратили теракт
Венесуэла объявила гуманитарный кризис
Что подписали азербайджанские и французские министры в присутствии президентов