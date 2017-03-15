В Свердловской области сотрудники ФСБ совместно с полицейскими накрыли цех по производству и розливу поддельной продукции. В помещении найдено и изъято около 400 десятилитровых емкостей со спиртосодержащей жидкостью, пять емкостей с этиловым спиртом, порядка 3,5 тысяч бутылок готового поддельного алкоголя, не менее 4 тысяч пустых бутылок, этикетки с товарными знаками в ассортименте и фальшивые акцизные марки, сообщает пресс-служба УФСБ России по Свердловской области.

Установлено, что данную деятельность осуществлял гражданин Азербайджана, который был задержан в ходе проведения мероприятия. Помимо этого, мужчина привлекал к незаконному предпринимательству выходцев из стран Центрально-Азиатского региона, которые находились на территории РФ с нарушениями миграционного законодательства.

Результаты ОРД направлены в следственные органы для проведения доследственной поверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ), ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).