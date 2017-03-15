Путин и Эрдоган обсудили поставку комплексов С-400

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Москве обсудили возможность поставок в Анкару комплексов С-400, подтвердил газете "Известия" министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что стороны заинтересованы и будут продолжать разговор.

Переговоры Путина и Эрдогана прошли в Москве в минувшую пятницу, 15 марта.

Лидеры обсудили сотрудничество Москвы и Анкары, совместную работу по разрешению кризиса в Сирии, а также отметили быстрый темп восстановления российско-турецких связей, напоминает РИА Новости.