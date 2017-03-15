 

Халаф Халафов: «Армения заселяет Карабах сирийскими и иракскими армянами» обновлено

Автор: Отдел информации 

МИД Азербайджана обвинил международное сообщество в применении двойных стандартов в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

«Двойные стандарты мирового сообщества препятствуют урегулированию нагорно-карабахского конфликта и затягивают переговорный процесс»,  заявил заместитель главы МИД Азербайджана Халаф Халафов на заседании комитета ПАСЕ по миграции, беженцам и вынужденным переселенцам.

Он подчеркнул, что Азербайджан вернет оккупированные Арменией территории и надеется в этом вопросе на помощь международного сообщества.

«Армянские сепаратисты используют оккупированные территории для незаконного транзита оружия, наркотиков, оказывая помощь международным террористам. Кроме того, Армения продолжает заселять захваченные земли армянами из Сирии и Ирака, стремясь изменить демографию региона. Международные организации должны обратить особое внимание на этот вопрос», — сказал Х.Халафов.

По его словам, Азербайджан подготовил программу «Великое возвращение», направленную на возвращение коренного населения в свои дома после вывода ВС Армении с оккупированных территорий.

«Первые шаги в этом направлении осуществляются в освобожденном от армянской оккупации селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, где сегодня осуществляется разминирование. В короткие сроки жители села смогут вернуться в восстановленный населенный пункт», — отметил замминистра.

3092 просмотров


Старости
Голландия наказывает азербайджанца за критику Армении
Голландия наказывает азербайджанца за критику Армении эксклюзив
Наша погода
Сегодня 13° / 6°
16 Март 12° / 6°
17 Март 11° / 4°
18 Март 12° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7282 AZN
1 EUR   =   1.8344 AZN
1 RUB   =   0.0292 AZN

Новостная лента

Самвел Бабаян: Выборы в Армении могут вылиться в кровопролитие
В бакинском метро женщина бросилась под поезд
Подножка США - и мир покатился в бездну кризиса наша аналитика
Мосул почти взят
Роберт Просинечки: «Германия — самый легкий соперник для Азербайджана»
Турция расторгает договор с Евросоюзом Беженцы останутся в Европе
Вооруженное нападение на санаторий в Бильгя обновлено
Kapital Bank продолжает акцию «Зеленая страна»
Взрыв в Турции: погибли военные
Нефть опять уходит вниз наш комментарий
Заур Ахундов избран в исполком АФФА
Обычная выпускница возглавила азербайджанский университет
Вместимость Бакинского Олимпийского стадиона будет увеличена
Эльхан Мамедов: «Против Азербайджана могут быть введены санкции»
Халаф Халафов: «Армения заселяет Карабах сирийскими и иракскими армянами» обновлено
Путин и Эрдоган обсудили поставку комплексов С-400
ФСБ накрыла цех гражданина Азербайджана на Урале фото
Командующих ВМС США подкупили за секс-вечеринки
«Калашников« создаст новый пулемет
Ровнаг Абдуллаев: «Слоган Niyə də yox?! себя оправдал»
Армяне продолжают обстрел азербайджанских позиций
Делегация ВМФ России прибыла в Азербайджан
В Москве предотвратили теракт
Венесуэла объявила гуманитарный кризис
Что подписали азербайджанские и французские министры в присутствии президентов