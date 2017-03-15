МИД Азербайджана обвинил международное сообщество в применении двойных стандартов в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

«Двойные стандарты мирового сообщества препятствуют урегулированию нагорно-карабахского конфликта и затягивают переговорный процесс», — заявил заместитель главы МИД Азербайджана Халаф Халафов на заседании комитета ПАСЕ по миграции, беженцам и вынужденным переселенцам.

Он подчеркнул, что Азербайджан вернет оккупированные Арменией территории и надеется в этом вопросе на помощь международного сообщества.

«Армянские сепаратисты используют оккупированные территории для незаконного транзита оружия, наркотиков, оказывая помощь международным террористам. Кроме того, Армения продолжает заселять захваченные земли армянами из Сирии и Ирака, стремясь изменить демографию региона. Международные организации должны обратить особое внимание на этот вопрос», — сказал Х.Халафов.

По его словам, Азербайджан подготовил программу «Великое возвращение», направленную на возвращение коренного населения в свои дома после вывода ВС Армении с оккупированных территорий.

«Первые шаги в этом направлении осуществляются в освобожденном от армянской оккупации селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, где сегодня осуществляется разминирование. В короткие сроки жители села смогут вернуться в восстановленный населенный пункт», — отметил замминистра.