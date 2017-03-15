Эльхан Мамедов: «Против Азербайджана могут быть введены санкции»

Генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов в своей речи на конференции АФФА серьезно предупредил тех, кто занимается в Азербайджане договорными матчами.

«Прошедший год был богат на события, — говорит генсек. — Мы провели юношеский чемпионат Европы. «Карабах» и «Габала» стали постоянными участниками группового этапа Лиги Европы.

Были как плюсы в нашей работе, так и минусы. Одним из минусов стали договорные матчи в первом дивизионе. Этот «вирус», эти преступления продолжаются по сей день. Теперь это преследуется законом.

Мы провели расследование и были приняты санкции, но и в 2017 году к нам продолжают поступать сообщения из УЕФА о подозрительных играх. УЕФА при помощи специальной компании следит за матчами в различных странах, в том числе и в низших дивизионах.

Это болезнь, и мы с ней боремся. Давайте бороться с ней вместе, иначе против Азербайджана могут быть введены санкции. Надеюсь, этот вирус не перейдет на другие виды спорта.

Много жалоб относительно того, что в премьер-лиге всего восемь команд. Мы хотели бы, чтобы в нашем чемпионате было больше клубов, но нужно выполнять лицензионные требования УЕФА. Без их выполнения мы не можем допустить команду в премьер-лигу. При всем этом у нас стало больше юношеских команд».