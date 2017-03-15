Вместимость Бакинского Олимпийского стадиона будет увеличена

Если Баку получит право на проведение финала Лиги чемпионов-2019, количество зрительских мест на Бакинском Олимпийском стадионе будет увеличено. Об этом заявил генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов.

«У нас только один соперник - Мадрид, - говорит генсек. - Требования УЕФА таковы, что финал Лиги чемпионов может принять стадион вместимостью в 70 тысяч. Бакинский Олимпийский стадион вмещает 68 тысяч. Мы можем закрыть два туннеля из четырех и довести число мест до 70 тысяч.

Наши шансы - 50 на 50. Для нас стало сюрпризом, что у нас всего один конкурент. Преимущество Испании в том, что эта страна с большими футбольными традициями.

Наш аэропорт должен быть в состоянии принять 200 чартерных рейсов за 24 часа, а город должен суметь разместить 50 тысяч приезжих болельщиков.

На финал Лиги Европы у нас соперников больше, но тут наши шансы выше.

Также хочу поблагодарить руководство АФФА и футбольную общественность за поддержку моей кандидатуры в Исполком АФФА. Я побывал в 28 странах с представлением своей платформы, встречался с руководителями европейских федераций. На 8 мест в Исполкоме претендуют 13 человек. Надеюсь, что мне удастся попасть в этот список»