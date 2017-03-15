Заур Ахундов избран в исполком АФФА

Президент Федерации футзала Азербайджана Заур Ахундов избран в исполнительный комитет АФФА.

Выборы состоялись на сегодняшней конференции АФФА. В выборах участвовали 12 делегатов, представляющих отраслевые футбольные федерации. Они единогласно проголосовали за Заура Ахундова, который занял вакантное место в исполкоме, освободившееся после смерти сотрудника Министерства молодежи и спорта Миркямиля Рагимова.

Членами исполкома АФФА являются: Ровнаг Абдуллаев (президент АФФА), Искендер Джавадов, Казбек Туаев (оба – от региональных футбольных федераций), Эльшад Насиров, Гурбан Гурбанов, Рауф Алиев, Вагиф Садыхов (все – от Профессиональной футбольной лиги), Махир Мамедов, Заур Ахундов (от отраслевых футбольных федераций), Эльмар Мамедъяров и Фирудин Гурбанов (оба – от Общественной футбольной организации).