Заур Ахундов избран в исполком АФФА

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Президент Федерации футзала Азербайджана Заур Ахундов избран в исполнительный комитет АФФА.

Выборы состоялись на сегодняшней конференции АФФА. В выборах участвовали 12 делегатов, представляющих отраслевые футбольные федерации. Они единогласно проголосовали за Заура Ахундова, который занял вакантное место в исполкоме, освободившееся после смерти сотрудника Министерства молодежи и спорта Миркямиля Рагимова.

Членами исполкома АФФА являются: Ровнаг Абдуллаев (президент АФФА), Искендер Джавадов, Казбек Туаев (оба – от региональных футбольных федераций), Эльшад Насиров, Гурбан Гурбанов, Рауф Алиев, Вагиф Садыхов (все – от Профессиональной футбольной лиги), Махир Мамедов, Заур Ахундов (от отраслевых футбольных федераций), Эльмар Мамедъяров и Фирудин Гурбанов (оба – от Общественной футбольной организации).

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