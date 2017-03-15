После того как страны ОПЕК и примкнувшие к ним другие участники нефтяного рынка в ноябре прошлого года договорились уменьшить рост добычи, цена за баррель нефти выросла до комфортных для многих 55 долларов, а 3 января 2017 года был установлен пик в 58,37 доллара за баррель марки Brent. Многим казалось, что это надолго. И даже пятипроцентное падение цены 8 марта не всех насторожило.

Однако с тех пор цена упорно катится к психологической отметке в 50 долларов, и уже становится ясно, что о случайности речи больше не идет. Опять на рынок нефти возвращается понижательный тренд. В его основе – несбалансированность мирового спроса и предложения. Нефти по-прежнему добывается заметно больше, чем потребляется, и нет никаких оснований ожидать, что покупательская активность почему-то вдруг резко возрастет. Зато с предложением полный порядок.

В первую очередь это связано с добычей сланцевой нефти. Падение цен, казалось, выбило с рынка добытчиков-сланцевиков. За полтора года число американских буровых установок сократилось втрое. Но именно стабилизация цены позволила им вернуться к работе. Многие из них рентабельны уже при 50 долларах за баррель, а иным и 35 долларов приносит доход. Если в начале января действующих буровых было 529 штук, то сейчас уже 768.

Каждую неделю в строй вводятся десятки новых: сланцевая добыча отличается большой гибкостью и скоростью ввода новых мощностей в эксплуатацию. Нефтяные запасы США растут – фьючерсные цены падают. Накладывается на этот тренд и ожидание, связанное с обещанием Дональда Трампа отвязаться от зависимости Америки от нефти стран ОПЕК – сейчас 40% нефти экспортируется американцами оттуда. В связи с этим он намерен повысить ввозные пошлины на импортную нефть и снять ограничения на внутреннюю добычу, включая отмену экологических запретов.

Кроме того, предполагается увеличить добычу угля в стране. Уход Соединенных Штатов на энергетическую самодостаточность приведет к еще большему избытку нефти в мире и падению ее цены. Кроме того, ожидается удорожание доллара из-за повышения ставки Федеральной резервной системой.

Но не только американцы вкладываются в новые проекты. Глава французской нефтяной компании Total Патрик Пуянне заявил об инвестировании в десять крупных проектов по всему миру в ближайшие полтора года. Все эти новости привели к тому, что трейдеры перестали делать ставки на дальнейший рост нефтяных котировок. Не исключено, что уже в ближайшие месяц-два нефть уйдет на 40 долларов за баррель и даже ниже.

О возможности существенного падения говорит профессор Гарвардского университета Леонардо Моджери, один из ведущих экспертов нефтегазового рынка. По его словам, если вдруг не обнаружится резкий дополнительный спрос, рынок может существенно просесть. К тому же соглашение ОПЕК о сокращении добычи было заключено на полгода, и летом его участники, понимая, что теряют свою долю рынка, уступая ее другим игрокам, могут отказаться продлевать заморозку, что в свою очередь даст рынку дополнительный сигнал к снижению цен. Пока не видно, что может изменить эту тенденцию.