Kapital Bank продолжает акцию «Зеленая страна»

Kapital Bank в рамках программы по корпоративной социальной ответственности в ряде регионов Азербайджана проводит крупномасштабные работы по озеленению территорий под девизом «Дерево, посаженное сегодня, – чистый воздух завтра».

И на этот раз при поддержке Kapital Bank в районах Гёйчай, Агджабеди и Бейлаган прошла экологическая акция по посадке деревьев, активное участие в которой принимали и сотрудники Kapital Bank. Работы по озеленению охватили различные парки, а также территории вдоль дорог. В рамках акции были посажены разные виды деревьев, свойственных климатическим условиям этих регионов.

«Kapital Bank с 2015 года проводит акцию «Зеленая страна». Целью проведения такого рода экологических акций является вклад в защиту окружающей среды и усиление в людях чувства любви к природе. Мероприятия по озеленительным работам при поддержке Kapital Bank будут продолжены и в будущем», — отметила директор департамента маркетинга Kapital Bank Гюнель Фарзалиева.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 90 филиалах и четырех отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.