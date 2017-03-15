«Никакого вооруженного нападения на территории санатория «Бильгя» не было. Я не знаю, откуда появилась эта информация. Я говорил с полицией для выяснения обстоятельств, и мне сказали, что инцидент произошел на берегу и он не имеет никакого отношения к нашему санаторию. Я также спросил, возможно, кто-то из наших работников в этом замешан, мне ответили, что нет», — сказал haqqin.az главврач санатория Мухтар Ахмедов.

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Попытавшийся совершить кражу в кардиологическом санатории «Бильгя» злоумышленник нанес охраннику медучреждения ножевые ранения.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе.

Охранник санатория Шахрияр Паша оглу Гамидзаде (1989 г.р.) хотел обезвредить злоумышленника, который пытался проникнуть на территорию с целью кражи. Он вступил с нападавшим врукопашную. Злоумышленник нанес Ш.Гамидзаде три ножевых ранения в область головы и тела.

Получивший тяжелые ранения охранник госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

В Управлении полиции Сабунчинского района проводится расследование.