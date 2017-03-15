Роберт Просинечки: «Германия — самый легкий соперник для Азербайджана»

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки поделился своими впечатлениями от товарищеской игры с Катаром (2:1) и ожиданиями от предстоящего отборочного матча чемпионата мира-2018 с Германией, который состоится в Баку 26 марта.

«Игра с Катаром была важна для нас перед матчем с Германией, — говорит главный тренер. — Мы победили, и это должно придать футболистам уверенности. К тому же у нас в этом матче играли только футболисты, выступающие в премьер-лиге. Была возможность проверить новых игроков.

Я не знаю, почему в Катаре решили не транслировать игру и не пускать на нее журналистов. Это инициатива катарской стороны. Мы ничего не скрывали».

Состав, который созвал Просинечки перед матчем с Катаром, вызвал много вопросов. Отвечая на вопрос на эту тему, хорватский специалист заявил следующее: «Я — главный тренер, и я решаю, кого вызывать в сборную, а кого — нет. Конечно, вы можете говорить, почему вызван тот, а не этот, но это мое мнение».

Перед матчем с Германией в сборной есть вратарская проблема, так как Кямран Агаев не имеет игровой практики в «Боавиште».

«Кямран не попадает в состав португальского клуба. У нас есть Салахат Агаев, который хорошо сыграл с Катаром, но в конце матча он травмировался. Время до матча еще есть. Посмотрим, какое решение примем. Кямран Агаев остается нашим вратарем номер один. Но проблема существует».

Роберт Просинечки прокомментировал и вызов в сборную на матч с Катаром Ричарда Алмейды, которому, вероятно, будет разрешено выступать за сборную Азербайджана в июне.

«Мы знали, что Алмейде пока не разрешено играть. Пригласили его на пару дней, чтобы он почувствовал атмосферу в сборной».

Главный тренер считает, что матч с Германией в какой-то степени будет легче других — сборной Азербайджана в этой игре нечего терять.

«Для нас игра с Германией будет самой легкой. Это самая сильная сборная мира, в которой выступают лучшие футболисты планеты. На наших футболистах в этом матче не будет прессинга. В следующих встречах будет больше давления, поэтому в тех играх будет сложнее».

Просинечки прокомментировал и слова журналиста немецкого издания Kicker, который заявил, что Германия обыграет Азербайджан со счетом 5:0.

«Я встречался с этим журналистом, мне он таких слов не говорил. Не знаю, что он потом сказал. Но я и ему говорил, что Германия — чемпион мира, очень сильная сборная и фаворит любого турнира».