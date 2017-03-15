Мосул почти взят

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что правительственные силы вышли на финальную стадию операции по освобождению Мосула от боевиков террористической группировки «Исламское государство», передает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

«Битва сейчас находится на финальных стадиях. ИГИЛ который день находится в окружении на небольшом участке, они доживают свои последние дни», — отметил премьер-министр.

Власти Ирака не будут принимать мер против мирных жителей, родственники которых воюют на стороне ИГ, но сами боевики «точно будут убиты, если не сложат оружие», заявил аль-Абади. Сдавшиеся террористы будут привлечены к ответственности за свои преступления, добавил он.

Премьер Ирака сообщил, что посетит Вашингтон на следующей неделе и проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом.