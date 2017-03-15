Нефтяные цены пошли вниз, опустившись за несколько мартовских дней до уровня осени 2016 года. Хотя еще пару недель назад тот же Brent уверенно держался на уровне $55 – 56 долларов за баррель и, казалось, вот-вот начнет штурмовать рубеж в $60.

А впереди – сланцевая революция!

Тем, кто «болеет» за дорогую нефть (а Россия и Азербайджан в силу изрядной сырьевой зависимости своих экономик, безусловно, относятся к числу таких «болельщиков»), оптимизма добавляло то, что 13 стран ОПЕК и 11 других государств-экспортеров, подписавших в конце 2016 года соглашение о сокращении добычи, успешно выполняют свои обязательства.

В этих условиях, казалось бы, баррель не должен падать. Но подножку ему подставили США. Причем все происходит так, как и предсказывали заранее многие специалисты энергетического рынка. Америка продолжает наращивать добычу и запасы нефти, и на сегодня главный риск для мировых цен «черного золота» - вероятность новой «сланцевой революции» в Соединенных Штатах. Международное энергетическое агентство и американское минэнерго прогнозируют исторические максимумы производства в США. В этих условиях странам ОПЕК и присоединившимся к соглашению государствам -экспортерам, включая Россию и Азербайджан, остается лишь надеется, что американские нефтяники также возьмут на себя обязательства по сокращению производства. Иначе баррель ждет новое падение, абсолютно не выгодное никому из добытчиков нефти.

Американские скважины качают на полную мощность

США удачно воспользовались меморандумом о сокращении производства нефти, заключенным в конце прошлого года странами ОПЕК и другими добывающими государствами, и открыли свои скважины на полную мощность. В последние месяцы на Североамериканском континенте был зафиксирован беспрецедентный рост буровой активности, что позволило Штатам нарастить собственное производство на 600 тыс. баррелей в сутки.

Между прочим, 600 тыс. баррелей — это половина от того объема, на который добровольно сокращают свою добычу страны ОПЕК. Фактически все усилия картеля удержать цену сырья вблизи $60 за «бочку» пошли насмарку: нефтяные котировки покатились вниз — до $51-52 за баррель. Именно такой цена была как раз накануне подписания меморандума ОПЕК. Причем все говорит о том, что эта тенденция сохранится. Америка, не связанная никакими внешними обязательствами, продолжает толкать цены на нефть вниз. По прогнозу Международного энергетического агентства (EIA), в этом году суточная добыча нефти американских компаний вырастет до 9,21 млн баррелей, а в будущем достигнет уровня в 9,73 млн. Другими словами, США практически полностью заменят объемы добычи, сокращенные прочими производителями «черного золота».

Сделать это американцам вполне по силам, ведь президент Дональд Трамп не устает декларировать намерение достичь энергонезависимости. Для этого, в частности, администрация Трампа намерена разрешить разведку и добычу углеводородов в ряде районов Мексиканского залива, вето на которые было наложено кабинетом Барака Обамы. Между тем, запасы нефти в Мексиканском заливе могут обеспечить США порядка 30 лет бесперебойной добычи. Кроме того, Белый дом хочет снять запрет на производство «черного золота» на арктическом шельфе. По данным геологической службы США, там сконцентрировано около 22% неразведанных в настоящее время запасов нефти и газа. Теперь эксперты всего мира задаются вопросом: смогут ли Соединенные Штаты кардинально изменить ситуацию с экспортными поставками нефти на мировой рынок.

По словам главы EIA Фатиха Бирола, мировая промышленность становится свидетелем второй волны сланцевой революции в США, которая в ближайшие годы будет оказывать серьезное влияние на нефтяной рынок и собственно на цены «черного золота». В связи с этим в мире сохраняется переизбыток нефти, из-за чего баррель может покатиться вниз.

ОПЕК: прошу сохранять спокойствие!

Между тем, нефтяной картель ОПЕК делает вид, что ситуация в Америке ее не слишком беспокоит. Генеральный секретарь организации Мохаммед Баркиндо недавно заявил, что США «пока не близки к тому уровню, который бы вызвал беспокойство ОПЕК». Более того, по словам Баркиндо, такой уровень даже «не виден на горизонте».

Тут уместно напомнить, что до заключения ноябрьского соглашения об ограничении добычи ОПЕК долгое время играла на понижение, наращивая производство нефти. Занимались этим в основном страны Персидского залива, в первую очередь Саудовская Аравия. Причем саудиты открыто говорили, что их стратегия направлена на то, чтобы за счет низких цен выдавить с рынка проекты с высокой себестоимостью добычи - прежде всего, американские и канадские. В итоге стратегия сработала лишь частично: серьезно пострадала Канада, где общие затраты на добычу нефти из нефтеносных песков действительно очень высоки (достигают $45–50 за баррель).

В то же время, несмотря на декларируемую беззаботность, в ОПЕК полагают, что американские производители могут присоединиться к соглашению о снижении добычи. Во всяком случае, в планах главы картеля Баркиндо значится встреча с американским министром энергетики Риком Перри, на которой он планирует обсудить этот вопрос.

Примечательно, что в конце февраля генсек ОПЕК уже говорил о том, что независимые нефтяные компании США солидарны с решением 14 стран о сокращении уровня добычи и признают его пользу для рынка. Но пока дальше слов дело не пошло: американцы наращивают добычу, и координировать свою работу с ОПЕК не собираются.

Рубль под ударом

Для России такой расклад выглядит крайне негативным. С одной стороны, государство перестанет получать дополнительные доходы от высокой стоимости сырья. В федеральный бюджет заложена цена нефти как раз в $40. Утратив эту составляющую доходов, Россия потеряет возможность пополнять Резервный фонд и латать дыры в юджете. На “здоровье” рубля такое развитие событий может отразиться самым пагубным образом. По прогнозам экспертов, в ближайшие недели может последовать новый скачок стоимости «американца». Причем стимулом для этого вновь окажутся новости из-за океана. Несмотря на то, что рубль безболезненно перенес политику Минфина по ослаблению национальной валюты и продолжающихся полтора месяца валютных интервенций ЦБ, его «здоровье» может подкосить решение Федеральной резервной службы США о повышении процентной ставки, которое, как многими ожидается, будет принято 14–15 марта.

Если американский регулятор повысит ставки, то это сразу сделает долларовые активы еще более привлекательными в глазах инвесторов. Спекулятивный капитал наверняка перетечет в них из развивающихся рынков, включая российский и азербайджанский. Рубль и манат окажутся перед угрозой очередного ослабления.

Если не обуздать сланцевую революцию…

Могут ли в сложившихся условиях страны ОПЕК и присоединившиеся к ним государства-экспортеры как-то противостоять американской сланцевой экспансии с тем, чтобы она не похоронила их планы окончательно и не обрушила снова баррель?

Вариантов немного. Прежде всего, продлить соглашение по сокращению добычи нефти, рассчитанное лишь на первое полугодие 2017 года. Надежда тут на то, что время работает на страны-экспортеры. По всем прогнозам, мировая экономика оживает, а значит – с каждым месяцем будет предъявлять все больший спрос на топливо. То есть, то перепроизводство нефти, что наблюдается на глобальном рынке сейчас, ко второй половине года может попросту сойти на нет. Рынок сам по себе окажется сбалансированным и у барреля не будет объективного повода падать. Другой вопрос – на каком уровне цены баррель к тому времени обретет равновесие: если падение цен продолжится еще несколько месяцев, это может быть и $40 и $35, что вряд ли обрадует страны-производители.

Еще одна возможность – договориться с Америкой о ее присоединении к соглашению о сокращении добычи. Но этот вариант кажется маловероятным по политическим причинам. США никогда не идут на какие-то альянсы, где они не могут играть роль «первой скрипки». Да и стратегическим планам Дональда Трампа на подъем собственной нефтедобычи такой подход явно противоречит.

Вывод из этого лишь один – испытания для барреля, которые начались с его обвала в конце лета 2014 года, еще отнюдь не закончены. А значит заинтересованным сторонам, включая Москву и Баку, предстоит приложить еще немало усилий, для того, чтобы не допустить нового обрушения нефтяных цен. В противном случае – ждите нового экономического кризиса…