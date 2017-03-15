 

Трагедия в Хырдалане: пять девушек скончались от угарного газа фото; обновлено

 

Установлены личности скончавшихся от отравления угарным газом в Хырдалане.

Как сообщает АПА, ими оказались жители Балакена: Нубар Фазиль гызы Мусаева (1974 г.р.), Мелек Мубариз гызы Аббасова (1999 г.р.), Турана Вахид гызы Ханлаева (2000 г.р.), Ламия Вахид гызы Ханлаева (1999 г.р.), Айтен Эльчин гызы Мусаева (1993 г.р.).

Сообщается, что Мелек Аббасова и Турана Ханлаева учились на втором курсе в Бакинском государственном экономическом и гуманитарном колледже.

Кроме того, Турана и Ламия были сестрами.

Расследованиe по факту продолжаeтся.

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Пять девушек погибли от угарного газа. Трагедия произошла в городе Хырдалан по адресу: 28-й квартал, дом 6, кв. 4.

Согласно информации, все погибшие снимали квартиру. Две из них являются студентками, остальные – их родственники.

Данную информацию АПА также подтвердили в Управлении полиции Абшеронского района.

 

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