Володин счел невозможным возрождение монархии в России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин счел идею возрождения монархического строя в России бесперспективной. Такое мнение он высказал в беседе с Интерфаксом в среду, 15 марта.

«Каждый может высказывать самые разные точки зрения. Но надо, наверное, смотреть в будущее, а не в прошлое», — сказал председатель нижней палаты парламента, комментируя высказывание главы Крыма Сергея Аксенова о необходимости новой формы правления в России.

Накануне, 14 марта, Аксенов высказал мнение, что в России необходимо вернуть монархию. Он считает, что от демократии «в виде вседозволенности» нет пользы.

«У нас есть свои традиционные православные ценности, духовности. Демократия должна быть до определенных, нормальных пределов», — сказал глава Крыма.