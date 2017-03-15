Президент АФФА Ровнаг Абдуллаев провел пресс-конференцию по итогам конференции АФФА и заседания ее исполкома.

«Сегодня на заседании исполкома АФФА мы обсудили важные решения для азербайджанского футбола, — говорит Ровнаг Абдуллаев. — Главной темой были договорные матчи. УЕФА отслеживает все игры. Нам присылают список подозрительных матчей. Все они были сыграны в первом дивизионе. Мы поручили дисциплинарному комитету рассмотреть и вынести жесткие решения. Это преступление. Будем привлекать к уголовной ответственности. Это позор. Мы должны в корне пресечь это явление. Представьте, что игра состоялась 9 марта, а нам уже прислали из УЕФА информацию о том, что она была договорной. И эта информация уже подтвердилась».

Президент АФФА коснулся темы футбольного клуба «Интер», заявив, что АФФА взяла на себя бремя заботы о команде.

«Мы пытаемся привлечь новых спонсоров для «Интера». Но если Международный банк Азербайджана заберет у клуба базу, то сделать это будет намного сложнее.

Мы поставили цель — в следующем сезоне в премьер-лиге будет как минимум 10 команд. Решили, что будем помогать только клубам из регионов. Бакинским командам АФФА помогать не будет, так как их и так много».

Р.Абдуллаев также сообщил, что на стадионе в Гяндже наконец-то будет уложено новое травяное покрытие.

Как известно, на майской Исламиаде в Баку выступят восемь футбольных сборных U-23, в том числе и сборная Азербайджана.

«На Исламиаде ждем от сборной Азербайджана хорошей игры, — продолжает президент АФФА. — Призываем болельщиков прийти и поддержать нашу команду. Недавно в Баку проходил крупный турнир по дзюдо. У нас зал был полупустой, наших дзюдоистов не поддерживали. Я присутствовал на таком же турнире во Франции. Там зал взрывался, когда на татами выходили местные спортсмены. В любом виде спорта, если есть болельщики, спортсмен более ответственно подходит к своей работе. Когда болельщики ходят на игры, то можно и результат требовать.

Увы, пока мы не можем привлечь болельщиков. Смотрим чемпионат Англии и завидуем. Сколько там зрителей на стадионах! Мы пока результата не добились в этом. Клубы не пытаются привлечь болельщиков. При пустых трибунах футболист не играет и на 20 процентов своих возможностей. Это как театр без зрителей. Без болельщиков нет общественного порицания».

На заседании исполкома АФФА обсуждался и вопрос пенсий ветеранам футбола. Еще несколько человек стали обладателями пенсий от АФФА. «Как мне сказал Казбек Туаев, такая традиция есть только в двух странах — Англии и Азербайджане. Постараемся продолжить ее», — заявил Ровнаг Абдуллаев.

Говоря о кандидатуре Эльхана Мамедова в исполком УЕФА, Ровнаг Абдуллаев заметил, что, «если Эльхан будет избран, он все равно продолжит свою работу в АФФА, так как членство в исполкоме УЕФА — это общественная работа».

Эльхан Мамедов сообщил, что представил свою платформу представителям 42 европейских федераций, и до выборов, которые состоятся 5 апреля в Хельсинки, встретится еще с несколькими зарубежными коллегами.

Генсек также проинформировал общественность о том, что комитет медиа при АФФА, созданный в 2016 году, продолжит свою работу.

«Мы постоянно докладываем Ровнагу Абдуллаеву и исполкому АФФА о работе, проделанной комитетом медиа АФФА, — отметил Эльхан Мамедов. — Президент АФФА решил, что комитет должен продолжить свою работу. Наша пресса должна быть нацелена на подготовку к Евро-2020. Как и в прошлом году, будут прозрачные выборы, которые изберут состав совета правления комитета».

Ровнаг Абдуллаев, в свою очередь, предложил организовывать «сборы» для журналистов наподобие тех, что организовывает ПФЛ для судей. «Сборы для арбитров дали свой эффект. Думаю, можно привлечь 20-30 журналистов для их подготовки».

Ровнаг Абдуллаев опроверг слухи о проблемах телеканала CBC Sport, созданного в 2015 году.

«Никаких проблем нет. Хорошо, что у нас два спортивных канала. Есть конкуренция. Я доволен работой CBC Sport. Раньше мы испытывали проблемы с футбольными трансляциями национального чемпионата. Сейчас этого нет. Спокойно смотрим футбол, обсуждаем».

Высказал президент АФФА свое мнение и о предстоящем отборочном матче чемпионата мира-2018 Азербайджан – Германия.

«Сборная Германии — это феномен. Немцы — машина. Кого поймают, того… И не останавливаются. Постараемся побороться с этой машиной. Если спортсмен не поборолся, это хуже всего. Думаю, наша команда будет бороться вне зависимости от счета».

Ровнаг Абдуллаев доволен тем, что в прошлом году в казну АФФА и азербайджанских клубов от УЕФА поступило 18 миллионов евро.

«Наш футбол стал зарабатывать валюту. Это хорошо. «Карабах» и «Габала» могут при желании содержать себя сами.

Футбол — самая сложная отрасль. Здесь требуются большие финансы. В Азербайджане более 100 тысяч человек занимаются футболом. Всем этим хозяйством непросто управлять. А сборные — это всего лишь вершина айсберга».