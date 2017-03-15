 

«Германия — это машина, кого поймает, того...» Пресс-конференция руководства АФФА

Автор: Эльмир Алиев 

Президент АФФА Ровнаг Абдуллаев провел пресс-конференцию по итогам конференции АФФА и заседания ее исполкома.

«Сегодня на заседании исполкома АФФА мы обсудили важные решения для азербайджанского футбола,  говорит Ровнаг Абдуллаев.  Главной темой были договорные матчи. УЕФА отслеживает все игры. Нам присылают список подозрительных матчей. Все они были сыграны в первом дивизионе. Мы поручили дисциплинарному комитету рассмотреть и вынести жесткие решения. Это преступление. Будем привлекать к уголовной ответственности. Это позор. Мы должны в корне пресечь это явление. Представьте, что игра состоялась 9 марта, а нам уже прислали из УЕФА информацию о том, что она была договорной. И эта информация уже подтвердилась».

Президент АФФА коснулся темы футбольного клуба «Интер», заявив, что АФФА взяла на себя бремя заботы о команде.

«Мы пытаемся привлечь новых спонсоров для «Интера». Но если Международный банк Азербайджана заберет у клуба базу, то сделать это будет намного сложнее.

Мы поставили цель  в следующем сезоне в премьер-лиге будет как минимум 10 команд. Решили, что будем помогать только клубам из регионов. Бакинским командам АФФА помогать не будет, так как их и так много».

Р.Абдуллаев также сообщил, что на стадионе в Гяндже наконец-то будет уложено новое травяное покрытие.

Как известно, на майской Исламиаде в Баку выступят восемь футбольных сборных U-23, в том числе и сборная Азербайджана.

«На Исламиаде ждем от сборной Азербайджана хорошей игры,  продолжает президент АФФА.  Призываем болельщиков прийти и поддержать нашу команду. Недавно в Баку проходил крупный турнир по дзюдо. У нас зал был полупустой, наших дзюдоистов не поддерживали. Я присутствовал на таком же турнире во Франции. Там зал взрывался, когда на татами выходили местные спортсмены. В любом виде спорта, если есть болельщики, спортсмен более ответственно подходит к своей работе. Когда болельщики ходят на игры, то можно и результат требовать.

Увы, пока мы не можем привлечь болельщиков. Смотрим чемпионат Англии и завидуем. Сколько там зрителей на стадионах! Мы пока результата не добились в этом. Клубы не пытаются привлечь болельщиков. При пустых трибунах футболист не играет и на 20 процентов своих возможностей. Это как театр без зрителей. Без болельщиков нет общественного порицания».

На заседании исполкома АФФА обсуждался и вопрос пенсий ветеранам футбола. Еще несколько человек стали обладателями пенсий от АФФА. «Как мне сказал Казбек Туаев, такая традиция есть только в двух странах  Англии и Азербайджане. Постараемся продолжить ее»,  заявил Ровнаг Абдуллаев.

Говоря о кандидатуре Эльхана Мамедова в исполком УЕФА, Ровнаг Абдуллаев заметил, что, «если Эльхан будет избран, он все равно продолжит свою работу в АФФА, так как членство в исполкоме УЕФА  это общественная работа».

Эльхан Мамедов сообщил, что представил свою платформу представителям 42 европейских федераций, и до выборов, которые состоятся 5 апреля в Хельсинки, встретится еще с несколькими зарубежными коллегами.

Генсек также проинформировал общественность о том, что комитет медиа при АФФА, созданный в 2016 году, продолжит свою работу.

«Мы постоянно докладываем Ровнагу Абдуллаеву и исполкому АФФА о работе, проделанной комитетом медиа АФФА,  отметил Эльхан Мамедов.  Президент АФФА решил, что комитет должен продолжить свою работу. Наша пресса должна быть нацелена на подготовку к Евро-2020. Как и в прошлом году, будут прозрачные выборы, которые изберут состав совета правления комитета».

Ровнаг Абдуллаев, в свою очередь, предложил организовывать «сборы» для журналистов наподобие тех, что организовывает ПФЛ для судей. «Сборы для арбитров дали свой эффект. Думаю, можно привлечь 20-30 журналистов для их подготовки».

Ровнаг Абдуллаев опроверг слухи о проблемах телеканала CBC Sport, созданного в 2015 году.

«Никаких проблем нет. Хорошо, что у нас два спортивных канала. Есть конкуренция. Я доволен работой CBC Sport. Раньше мы испытывали проблемы с футбольными трансляциями национального чемпионата. Сейчас этого нет. Спокойно смотрим футбол, обсуждаем».

Высказал президент АФФА свое мнение и о предстоящем отборочном матче чемпионата мира-2018 Азербайджан – Германия.

«Сборная Германии  это феномен. Немцы  машина. Кого поймают, того… И не останавливаются. Постараемся побороться с этой машиной. Если спортсмен не поборолся, это хуже всего. Думаю, наша команда будет бороться вне зависимости от счета».

Ровнаг Абдуллаев доволен тем, что в прошлом году в казну АФФА и азербайджанских клубов от УЕФА поступило 18 миллионов евро.

«Наш футбол стал зарабатывать валюту. Это хорошо. «Карабах» и «Габала» могут при желании содержать себя сами.

Футбол  самая сложная отрасль. Здесь требуются большие финансы. В Азербайджане более 100 тысяч человек занимаются футболом. Всем этим хозяйством непросто управлять. А сборные  это всего лишь вершина айсберга».

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