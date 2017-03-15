 

Зардушт Ализаде: «Заявления Олланда рассчитаны на журналистов» мнения и оценки

Автор: Отдел политики 

«У Франции нет никаких рычагов, чтобы помочь решить карабахский конфликт. Заявления президента Олланда о том, что якобы для Франции неприемлемо сохранение статус-кво, — не более чем игра в посредника». Об этом сказал политолог Зардушт Ализаде.

По его словам, в действительности ни России, ни США, ни Франции не нужно решение этого конфликта.

«Никто не будет рубить сук, на котором сидит, а карабахский конфликт — великолепный рычаг влияния на стороны конфликта. Заявления Олланда рассчитаны на журналистов. Это попытка показать, что сопредседатели МГ ОБСЕ занимаются проблемой.

Решение конфликта зависит от России, так что движения Армении в сторону Запада ничего не принесут Еревану. Кто примет Армению в НАТО? Никто. Эта страна полностью зависит от РФ. Так что именно Москва должна активно влиять на Армению, чтобы Ереван не валял дурака, а вернулся в правовое поле. Но, к сожалению, Россия пока не хочет помочь в решении конфликта»,  сказал политолог.

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