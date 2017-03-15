Российским силовикам хотят запретить поездки и в Азербайджан

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в России поддержала идею экс-депутата от ЛДПР Дмитрия Носова запретить сотрудникам МВД выезжать за границу, даже если они не имеют допуска к государственной тайне, сообщают российские СМИ.

Сейчас запрет на выезд распространяется только на тех, кто имеет допуск к сведениям «особой важности» или «совершенно секретным сведениям».

Инициативы с запретом на выезд применялись в органах и прежде. Так, в апреле 2014 года, после присоединения Крыма к РФ, в МВД, МЧС, Минобороны и других силовых ведомствах ввели ограничения на выезд за рубеж сотрудников со второй формой допуска к гостайне. Под запрет попали 150 стран, в числе которых США, Турция, Болгария, Великобритания, Япония, Мексика, Италия, Египет, Испания, Чехия, Куба, Норвегия и Нидерланды.

Позднее среди силовиков был негласно распространен список нежелательных к посещению стран, а также список государств, выезд в которые возможен. Так, в приказе МВД, который цитировала «Фонтанка», говорилось, что «с учетом складывающейся международной обстановки» для полицейских подходит ряд стран, в числе которых и Азербайджан.

Однако теперь, если новый законопроект вступит в силу, российским силовикам также запретят посещать Азербайджан. Исключением из правил являются заграничные поездки.