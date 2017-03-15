 

Евгений Михайлов: «Террористы не проникнут в Азербайджан через Иран» комментарий эксперта

Автор: Записал Джейхун Наджафов, собкор 

После падения Мосула, иракской столицы террористической организации ИГИЛ, начнется обратный поток боевиков из Сирии и Ирака в страны СНГ. Чтобы не допустить проникновения террористов на родину, в Азербайджан и Россию, необходимы скоординированные действия силовых ведомств двух стран. Об этом haqqin.az заявил российский политолог Евгений Михайлов.

По его словам, террористы попытаются проникнуть в СНГ через слабые звенья на внешних границах Содружества - Таджикистан и Кыргызстан.

«Насколько мне известно, между силовыми структурами Азербайджана и России налажено тесное сотрудничество в борьбе с терроризмом. Азербайджан в этом направлении достиг определенных успехов, ликвидировав отдельные террористические группы», - отметил Михайлов.

Эксперт исключил возможности проникновения террористов в Азербайджан и Россию через Иран.

«Для наших стран наиболее желаемый вариант, когда террористов ликвидируют там же в Ираке. У Ирана, США и антитеррористической коалиции есть такая возможность. Россия и другие страны могут содействовать передачей данных разведки. То есть цель - не дать террористам разбежаться по всему миру», - сказал он.

Михайлов не исключил вероятности создания военного союза между Россией и Турцией в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке.

Эксперт отметил, что Россия прилагает усилия для пресечения религиозного экстремизма на Северном Кавказе. «Увеличение числа экстремистов в Дагестане в определенной степени было связано с неблагоприятным социально-экономическим положением в регионе. Проводимые правительством программы экономического развития региона, борьба с безработицей лишают джихадистов социальной базы», - подчеркнул Михайлов.

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