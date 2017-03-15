После отказа от субстантивных переговоров с Азербайджаном и «референдума» в сепаратистском Нагорном Карабахе Армения попала в откровенно тупиковую ситуацию. Это подтверждают и заявления, сделанные президентом Франции Франсуа Олландом во время визита в эту страну президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Глава французского государства прямо заявил о необходимости возобновления переговоров между Азербайджаном и Арменией и неприемлемости нынешнего статус-кво в Нагорном Карабахе.

В свою очередь президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан выступает за скорейшее возобновление переговоров, однако Армения продолжает их бойкотировать. Согласился глава азербайджанского государства и с тезисом о неприемлемости сложившегося статус-кво.

Складывается ситуация, когда все участвующие в переговорах стороны давят на Ереван, настаивая на переговорах, но Армения упирается. Причем формально армянское руководство согласно с тем, что альтернативы переговорам нет, об этом во время своего пребывания в Москве заявил и Серж Саргсян.

Только вот Ереван готов вернуться за стол переговоров лишь в случае создания механизма для расследования случаев нарушения режима прекращения огня. Азербайджан же на это не идет, принципиально не желая создавать какие-либо границы на своих оккупированных и международно признанных территориях, да еще в условиях отказа Армении отвести свои оккупационные войска.

Понимая, что альтернативой переговорам является война, Саргсян все равно пытается потянуть время, хотя бы до завершения парламентских выборов в Армении.

Дополнительной головной боли армянскому руководству добавил «референдум» в «НКР», в ходе которого непризнанное образование было переименовано в «Республику Арцах». В международном экспертном сообществе посчитали, что тем самым Армения выставила себя не в лучшем свете. Ведь переименование «НКР» в «Арцах» - очевидная попытка избавиться от, скажем так, «азербайджанского следа». А это уже очередной показатель отсутствия у Еревана готовности хоть о чем-то договариваться.

Дошло до того, что армянский президент, пытаясь оправдать переименование «НКР», заявил, что «Арцах» - фактор, способствующий обеспечению стабильности и безопасности в регионе Большого Ближнего Востока (!). Вот так, ни больше ни меньше. При этом Саргсян не привел каких-либо аргументов в пользу своего тезиса.

Как бы там ни было, очевидно, что у официального Еревана осталось не так много времени: парламентские выборы в этой стране пройдут уже 2 апреля. После этого сохранить нынешний статус-кво вокруг Нагорного Карабаха уже не удастся. И здесь возможны только три варианта.

Первый - согласие Армении на субстантивные переговоры. Второй - силовое принуждение Армении к переговорам со стороны Азербайджана.

И третий – признание Арменией независимости Нагорного Карабаха, отказ от попыток переговоров и неизбежная «большая война».