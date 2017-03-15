 

Украина запретила сообщение с «ЛНР» и «ДНР»

 

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение прекратить перемещение грузов через линию столкновения. С соответствующей инициативой к совету обратился президент Петр Порошенко на заседании СНБО в среду, 15 марта.

«Предлагаю СНБО принять решение о временной полной остановке транспортного, и не только железнодорожного, сообщения с оккупированной территорией. Оно будет действовать до тех пор, пока оккупанты не вернут под юрисдикцию Украины украденные украинские предприятия», – сказал Порошенко.

Исключением, по словам главы государства, должны стать гуманитарные грузы.

«Исключение будет сделано для гуманитарных грузов – украинских, международных организаций – ООН, Красного Креста и других – лекарств, товаров первой необходимости. Мы не должны допустить ухудшения гуманитарной ситуации на оккупированных территориях», – подчеркнул Порошенко.

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