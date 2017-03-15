 

Минналогов: «У нас полегче, чем в Европе» эксклюзив

Автор: Жаля Мамедова, собкор 

Уровень налогового бремени в Азербайджане намного ниже, чем во многих странах Европы и СНГ. Об этом haqqin.az заявили в Министерстве налогов страны.

Ведомство отмечает, что изменения в налоговое законодательство, вступившие в силу с 1 января 2017 года, подразумевают наряду с расширением прав налогоплательщиков и повышением уровня услуг, оказываемых им, также и снижение налогового бремени.

Налоговое бремя в Азербайджане (включая и отчисления на обязательное соцстрахование), согласно отчету Doing business 2017 Всемирного банка, составляет 39,8%.

Для сравнения: этот же показатель в Испании составляет 49%, Австрии - 51,6%, Италии - 62%, Франции - 62,8%, сообщает Министерство налогов Азербайджана. А в таких постсоветских странах, как Молдова, налоговое бремя составляет 40,4%, Литве - 42,7%, России - 47,4%, Эстонии - 48,7%, Украине - 51,9%, Беларуси - 54,8%.

В рейтинге «Индекс экономической свободы», составленном экспертами Heritage Foundation, Азербайджан по уровню налогового бремени (не учитывая выплаты на соцстрахование) занял 28-е место с показателем 14,2%. 

Среди стран СНГ более низкий показатель имеет только Казахстан (13,2%). Согласно отчету, показатели Армении составляют 23,5%, США - 26%, России - 35,3%, рассказали в Минналогов.

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