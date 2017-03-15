В первом микрорайоне Баку построят 35-этажные высотки

На месте первого микрорайона в Баку будут построены 30- и 35-этажные жилые здания, сказал на состоявшейся сегодня пресс-конференции заместитель начальника Госагентства по контролю над безопасностью в строительстве МЧС Эльхан Асадов.

По словам замначальника, после строительства 20-этажных зданий в первом микрорайоне Баку, где будут снесены «хрущевки», на следующих этапах планируется строительство 30- и 35-этажных зданий.

«Квартиры здесь будут стоить дешевле, чтобы население могло их приобрести. Для строительства зданий среди компаний будет объявлен тендер», - отметил Асадов.