«В преддверии Новруз байрамы мы все ждем распоряжения главы государства Ильхама Алиева о помиловании. Обычно по случаю этого праздника президент всегда издавал такие указы, скорее всего, и в этот раз будет помиловано большое число людей», - сказала haqqin.az член Комиссии по вопросам помилования при президенте Азербайджана, депутат парламента Малахат Ибрагимгызы.

М.Ибрагимгызы уточнила, что в комиссию поступило до тысячи обращений с просьбой о помиловании, и подобные письма продолжают поступать.

Депутат подчеркнула, что в Азербайджане никого не преследуют по политическим мотивам, и помилование может коснуться каждого.

«Мы рассматриваем заявления каждого из осужденных индивидуально, независимо от его политических или иных взглядов. Однако в любом случае это прерогатива президента Ильхама Алиева», - отметила М.Ибрагимгызы.