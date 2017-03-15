Азербайджан закупит у Турции ракетные беспилотники

Технический директор турецкой компании Baykar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş Сельджук Байрактар заявил о том, что Азербайджан проявляет предметный интерес к беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), производимым этой компанией, говорится в статье Ekonomi.haber7.com, посвященной импорту турецкого оружия, сообщает haqqin.az.

В прошлом году Турция получила статус шестой страны в мире после США, Израиля, Китая, Ирана и ЮАР, производящей ударные беспилотные летательные аппараты, оснащенные вооружением.

В конце апреля 2016 года был испытан боевой дрон Bayraktar TB2. С борта БПЛА был успешно осуществлен пуск ракет, которые с расстояния 8 километров поразили все цели.

Отметим, что на вооружении ВС Азербайджана есть ударно-разведывательные БПЛА израильского производства Harop, которые были успешно применены азербайджанской армией в ходе прошлогодней апрельской войны. Особенностью этого БПЛА является то, что при обнаружении цели аппарат «превращается» в самонаводящийся самолет-снаряд. Также азербайджанские войска оснащены израильскими барражирующими боеприпасами Orbiter-1K и разведывательными БПЛА Orbiter 2M, Elbit Hermes 900 и Searcher2, ударно-разведывательными БПЛА Heron TP и Elbit Hermes 450. В Азербайджане также налажено производство БПЛА Zərbə. Все эти беспилотные летательные аппараты относительно легкие.

Видимо, азербайджанская сторона сейчас проявляет интерес именно к тяжелым ударным беспилотным летательным аппаратам, оснащенным ракетным вооружением. Именно такие БПЛА весом в 500-600 килограммов, оснащенные оружием, используются турецкой армией в операции «Щит Евфрата» в Сирии в боях против террористов.

В прошлом году министр науки, промышленности и технологий Турции Фарук Озл заявил о том, что Турция намерена наладить производство 3,5-4-тонных ударных беспилотников, оснащенных высококачественным оружием и средствами наблюдения.

В статье турецкого издания говорится также о том, что турецкая компания Harp Arge продала Азербайджану систему вооружения Drone Killer, предназначенную для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и использующую принцип постановки электромагнитных помех, и об интересе Азербайджана к пехотной винтовке MPT-76 турецкого производства.