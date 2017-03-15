Шведский прокурор заговорил о деле Зии Мамедова и Арифа Аскерова

Прокуратура Швеции проверяет не одну, а несколько компаний по делу о коррупции, связанного с тендером по поставке систем автоматизации и сигнализации «Азербайджанским железным дорогам» (АЖД). Об этом в интервью Би-би-си заявил шведский прокурор Томас Форсберг, который ведет это дело.

Хотя шведский прокурор сказал, что в деле о коррупции замешаны несколько компаний, однако, он отказался называть их.

Напомним, что на прошлой неделе Национальный отдел по борьбе с коррупцией Швеции задержал гражданина России – Евгения Попова, сотрудника шведской «дочки» известной канадской компании Bombardier.

В 2013 году эта компания выиграла крупный тендер на поставку оборудования «Азербайджанским железным дорогам» (АЖД). Речь шла об обновлении систем автоматизации и сигнализации на железной дороге Баку — Беюк Кясик. Сумма подряда составляла 288 миллионов долларов.

Евгений Попов обвиняется в том, что вместе с другими сотрудниками Bombardier вступил в сговор с чиновниками из «Азербайджанских железных дорог».

В результате коррупционного сговора, по сведениям прокуратуры, во время реализации сделки исчезли десятки миллионов долларов. Эти деньги, по мнению следователей, пошли на откаты азербайджанским чиновникам.

В апреле 2016 года, основываясь на документах из «Панамского архива» — массивной утечке данных внутренней базы оффшора Mossack Fonseca российская «Новая газета» рассказала, как шведская «дочка» Bombardier поставляет оборудование Ebilock-950 в Россию и Азербайджан через компанию Multiserv Ovearseas, зарегистрированную в Лондоне. Причем, Multiserv Overseas продала ОАО «Азербайджанские железные дороги» оборудование в 5,5 раз дороже, чем приобрела. На этой сделке был получен откат в размере 80 миллионов долларов, 56 миллионов из которых пошли на взятки азербайджанским чиновникам.

У Multiserv Ovearseas при этом не было ни офиса, ни сотрудников, она фактически существовала только на бумаге. А первым директором этой компании был Юрий Ободовский — один из ключевых партнеров Алексея Крапивина, сына бывшего советника Владимира Якунина (ранее возглавлял «Российские Железные Дороги» – haqqin.az).

Прокурор Томас Форсберг говорит, три года назад компания Bombardier предложила менее выгодные условия на открытом тендере на поставку оборудования «Азербайджанским железным дорогам» (АЖД). Несмотря на то, что предложение компании было лишь пятым по выгодности, именно она выиграла тендер.

Шведский прокурор сказал, что он не сможет ответить на вопрос о том, сотрудничает ли шведская прокуратура с правоохранительными органами Азербайджана. Однако, он сказал, что это дело международного масштаба и все стороны должны сотрудничать по этому антикоррупционному делу. Томас Форсберг сказал, что расследование продолжается, и по этой причине он не может говорить о подробностях этого дела.

Шведское агентство ТТ и Uppdrag Granskning TV, в свою очередь, сообщили, что сделка по поставкам оборудования ОАО «Азербайджанские железные дороги» составляла 340 миллионов долларов. Доказательствами по этому делу являются электронные письма, которые прокуратура Швеции изъяла из офиса Bombardier в октябре прошлого года.

Отметим, что в 2013 году «Азербайджанские железные дороги» возглавлял Ариф Аскеров. В 2015 году он был назначен заместителем министра транспорта Зии Мамедова. В прошлом месяце Зия Мамедов был уволен с должности министра транспорта, а само ведомство упразднено.