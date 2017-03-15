Лавров: «У России нет планов воссоздавать СССР»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России нет никаких имперских амбиций, а тем более планов воссоздавать СССР.

«Утверждения о неоимперских амбициях, тем более о планах по восстановлению СССР относятся к жанру фантастики и не заслуживают серьезного обсуждения», — сказал он в интервью журналу «Международная жизнь».

Министр подчеркнул, что в России всегда с уважением относились к сделанному народами бывших советских республик выбору в пользу независимости.

«Выстраиваем сотрудничество с ними в различных форматах исключительно на принципах равноправия и учета интересов друг друга», — отметил он.