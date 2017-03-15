 

Путин полностью поддержал Саргсяна

 

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что Армения под руководством главы государства Сержа Саргсяна пройдет непростой этап своего развития, связанный с выборами в парламент страны и конституционной реформой, передает РИА Новости.

"Мы знаем, что наша встреча проходит также на фоне подготовки к крупным внутриполитическим событиям в Армении, намечаются выборы 2 апреля в парламент, собрание, и все это связано еще с конституционной реформой. Процесс непростой, но уверен, что Армения под вашим руководством пройдет этот этап своего развития. Мы искренне желаем Вам успехов", — сказал Путин на встрече с президентом Армении.

В свою очередь президент Армении Серж Саргсян поблагодарил Путина за приглашение посетить Москву и отметил, что сотрудничество двух стран непрерывно обогащается.

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