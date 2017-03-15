 

Жители трех районов Баку получат спецпропуска в дни Исламиады Движение остальных ограничат

Автор: Отдел спорта 

С 1 по 25 мая в Баку в связи с проведением Исламиады будет ограничено движение автотранспорта около спортивных комплексов, где будут проходить соревнования. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции Кямран Алиев.

Вокруг этих арен будут созданы так называемые зоны, контролирующие движение транспорта, куда будут допускаться лишь транспортные средства, обладающие специальными пропусками. Исключение составят только зоны вокруг Бакинской теннисной академии (7-й микрорайон), стадионов «Баил Арена» (20-й участок) и «АЗАЛ Арена» (Шувелан, рядом же находится Академия тяжелой атлетики). Там, учитывая проживание жителей и деятельность бизнес-объектов, будут введены специальные пропуска для обычных граждан, которые можно будет получить при регистрации по месту жительству с 14 по 31 марта.

При этом даже в этих зонах будет запрещена парковка у дорог. Парковаться можно будет только во дворах и гаражах. «Мы просим граждан в дни Исламиады стараться реже пользоваться личным автотранспортом, - заявил Кямран Алиев. – Также просим родителей отвозить детей в школы, расположенные около спорткомплексов, на общественном транспорте».

Отметим, что всего для Исламиады будет задействовано 16 арен. Помимо четырех вышеназванных объектов соревнования также пройдут на Бакинском Олимпийском стадионе, в Бакинском водном центре, на арене для водного поло, арене для баскетбола, стадионе «Далга Арена», в Бакинском дворце спорта, Бакинском стрелковом центре, «Кристалл Холле», «Серхедчи», Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева, на Национальной гимнастической арене и Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Исламиада пройдет с 12 по 22 мая. При этом футбольные соревнования стартуют уже 8 мая.

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