Генпрокуратура о трагедии в Хырдалане

Генпрокуратура возбудила уголовное дело в связи с трагедией в городе Хырдалан, где от угарного газа скончались пять человек, сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры.

В прокуратуру Абшеронского района поступила информация о том, что 15 марта примерно в 12:00 в квартире в Хырдалане были обнаружены тела пяти женщин. На основании этой информации оперативно-следственная группа из сотрудников прокуратуры и полиции совместно с судмедэкспертами осмотрела место происшествия и тела погибших.

С места происшествия были изъяты вещественные доказательства, в том числе газовая печь, проведены необходимые процессуальные действия.

Установлены личности скончавшихся: это жительница Гянджи Мелек Мубариз гызы Аббасова (1999 г.р.), жительницы Балакена Нубар Фазиль гызы Мусаева (1974 г.р.), Турана Вахид гызы Ханлаева (2000 г.р.), Ламия Вахид гызы Ханлаева (1999 г.р.), Айтен Эльчин гызы Мусаева (1993 г.р.).

При предварительном расследовании выяснилось, что они снимали эту квартиру и скончались от отравления угарным газом в ночь с 14 на 15 марта.

По факту в прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) УК, назначены соответствующие экспертизы, в том числе судебно-медицинская и судебная экспертиза технической безопасности.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные мероприятия.