Десятки человек погибли и пострадали в результате мощного взрыва, который прогремел в среду во Дворце правосудия в сирийской столице, сообщил РИА Новости помощник министра юстиции САР.

Собеседник подтвердил информацию о жертвах и раненых, однако не уточнил их число.

При этом агентство САНА со ссылкой на высокопоставленный источник в полиции города сообщает о не менее 25 жертвах.

"По первичным данным, террористический взрыв в здании Дворца правосудия унес жизни 25 человек, также есть много пострадавших", — заявил агентству представитель правоохранительных органов.