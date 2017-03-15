Депутат обвинила в смерти девушек «Азеригаз»

Гибель пяти девушек от угарного газа в городе Хырдалан стала продолжением цепочки смертей, которые происходят в холодное время года в Азербайджане. Но, возможно, сегодняшняя трагедия станет последней. Депутат Милли Меджлиса Эльмира Ахундова, которую потрясла смерть девушек, в интервью haqqin.az заявила, что на очередном заседании парламента поднимет вопрос об установлении во всех квартирах в Азербайджане приборов-улавливателей угарного газа.

Депутат выразила возмущение безответственным отношением к здоровью и жизни населения со стороны ПО «Азеригаз».

«Мой отчий дом находится на улице Мустафы Субхи, за Аздрамой. Там идут строительные работы. Без какого-либо уведомления «Азеригаз» перекрывает подачу газа в близлежащие к строительству дома. И так же без оповещения вновь подается газ, что создает угрозу для жизни людей», — отметила Ахундова.

«Необходимо остановить бесконечную череду смертей от угарного газа. «Азеригаз» в состоянии установить за определенную плату приборы-улавливатели в квартирах, где производственное объединение проводит замену газовых счетчиков. Да и в остальных случаях «Азеригаз» может выдвинуть абонентам требование в рамках правил безопасности установить за свои деньги улавливатели СО (окись углерода). Пока пункта об аппаратах предупреждения повышенного содержания в воздухе СО в требованиях безопасности нет. Но это положение необходимо закрепить в соглашении между «Азеригазом» и абонентами», — сказала депутат.

Для справки. Угарный газ выделяется при неполном сгорании любого природного топлива — газа, дров, угля. Незаметно для хозяев дома или квартиры он способен накапливаться в любом помещении, где есть камин, газовая печь, легко проникая сквозь стены, так как его молекулы очень малы. И так же незаметно убивает обитателей дома.