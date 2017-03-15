 

Боевики проникли в Эфиопию и украли 43 детей

 

Боевики из Южного Судана перешли в Эфиопию, убив 28 человек и похитив 43 детей, сообщает Reuters со ссылкой на представителя властей Эфиопии.

"Банда мурле (народ, проживающий в Южном Судане и Эфиопии — ред.) совершила нападение. Они увели с собой 43 детей. Эфиопские военные преследуют их. Преступники еще не перешли обратно в Южный Судан", — сказал агентству представитель местных властей Чол Чэни.

Южный Судан, в 2011 году отделившийся от Судана, с 2013 года находится в состоянии гражданской войны между представляющими народность динка властями во главе с президентом Сальвой Кииром и оппозицией. Более 2 миллионов человек стали вынужденными переселенцами. В августе 2015 года сторонам удалось подписать мирное соглашение, но столкновения вспыхнули вновь менее чем через год.

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